2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor. Tercihler 18 Ekim'e kadar yapılabilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.