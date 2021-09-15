2021 Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı

HABERTURK.COM

2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlandı. YÖK'ten yapılan açıklamada, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemlerinin 23-28 Eylül 2021 (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemlerinin ise 23 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların kayıt haklarını kaybedecekleri kaydedildi.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleriyle ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacakları ifade edilirken, "Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir" denildi.

Sonuçlar için tıklayınız...