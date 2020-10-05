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2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 70 milyondan fazla hepatit vakası ve her yıl 400.000 ölüm olduğunu tahmin ediyor. Kronik bir hastalık ve karaciğer iltihabı ile kanserin başlıca nedeni.

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