2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bakanlık açıklamasında "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.