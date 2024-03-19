Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2 suç örgütü çökertildi! 25 gözaltı

        Son dakika haberi 2 suç örgütü çökertildi! 25 gözaltı

        İzmir merkezli Mahzen-13 operasyonunda iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 08:00 Güncelleme: 19.03.2024 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 suç örgütü çökertildi! 25 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları, Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları, Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları, 3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları, Silah ticareti yaptıkları, Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 16 ruhsatsız tabanca, 2 tam otomatik uzun namlulu silah, 10 tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        Kamuya 49 bin 901 şehit ve gazi yakını alınacak
        Kamuya 49 bin 901 şehit ve gazi yakını alınacak
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Habertürk Anasayfa