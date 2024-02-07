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        Haberler Gündem Güvenlik 2 organize suç örgütü çökertildi - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 2 organize suç örgütü çökertildi

        Elazığ ve Konya'da düzenlenen "Kafes-37" operasyonlarında iki organize suç örgütü çökertildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 08:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:29
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        2 organize suç örgütü çökertildi
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        Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

        Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde;

        Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten yaralama, yağma ve silahla tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri, illegal kumar oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 11 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

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