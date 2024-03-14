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        Haberler Gündem Son dakika: 2 isimden 'para sayma' ifadesi

        Son dakika haberi 2 isimden 'para sayma' ifadesi

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:13
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        2 isimden 'para sayma' ifadesi
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        CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere adliyeye geldi. İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş'in ise daha sonra ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamında Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş'in bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmışlardı.

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