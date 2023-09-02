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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 30 tutuklama

        Son dakika haberi 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 30 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 30'u tutuklandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:28
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        2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 30 tutuklama
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        Muğla ve İzmir'de göçmen kaçaklığına yönelik düzenlenen operasyonda 42 organizatör gözaltına alındı. 30 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon hakkında X'ten açıklama yaptı.

        Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

        "Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; 1'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18’i tutuklandı, 7‘si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; 1’i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13’ü tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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