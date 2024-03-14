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Türkiye genelinde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️ bin 6️14️ firari yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından operasyon hakkında açıklama yaptı.

Yakalanan şüphelilerin; 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586, 5-10 yıldır aranmakta olan 19, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şüpheli “ÇEMBER-14” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin; 476'ının hırsızlıktan, 229'unun dolandırıcılıktan, 90'ının yağmadan, 34'ünün cinayetten, 49'unun cinsel suçlardan, 449'unun narkotikten, 41'inin terörden ve 251'inin kaçakçılıktan olmak üzere toplam 2 bin 614 şüpheli adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.