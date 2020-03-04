2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Suriye'nin İdlib şehrine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı harekatında 2 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu bölgeden acı haber geldi.

2 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı saldırının ardından rejim güçleri ateş altına alındı.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Bahar Kalkanı harekatının bilançosu hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan bugüne kadar 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi.