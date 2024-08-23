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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 gözaltı

        Son dakika haberi 17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 gözaltı

        17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-9" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:51 Güncelleme: 23.08.2024 - 08:07
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        17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 gözaltı
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 ilde "Gürz-9" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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