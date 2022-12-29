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Son dakika haberi 16 yaşındaki Sıla'nın katiline ağır müebbet!

Giresun'da, eski nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, tutuklu yargılandığı davada, 'kasten öldürme´ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Gökçek, son savunmasında "İbretialem olsun' diye asılmaya razıyım. Ölümü hak ediyorum" dedi

Giriş: 29.12.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: 16 yaşındaki Sıla'nın katiline ağır müebbet!
16 yaşındaki Sıla'nın boğazını kesmişti! İşte cezası!
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DHA

Ankara'da bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek (21), 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı.

SILA'NIN BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRDÜ

Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti.

KATİL ZANLISI KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi.

SILA HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti Hüseyin Can Gökçek´e 'kasten öldürme´ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verdi. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.

"ASILMAYA RAZIYIM" DEDİ

Karar öncesi son savunmasında Gökçek, "Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; 'ibretialem olsun' diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum" dedi.

DİĞER DAVASI DEVAM EDİYOR

Gökçek´in 'cinsel istismar´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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