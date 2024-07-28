16 terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Garada 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı… pic.twitter.com/7Nokdwz8ph — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2024