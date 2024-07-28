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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 16 terörist etkisiz hale getirildi!

        Son dakika haberi 16 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:02
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        16 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı, 11'i Irak'ın, 5'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

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