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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valiliği'nden son dakika '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 29 Ekim düzenlemesi' açıklaması - Güncel haberler

        Son dakika haberi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 29 Ekim düzenlemesi

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 27 Ekim Cuma 02.00 – 07.00, 28 Ekim Cumartesi 02.00 – 07.00 ve 29 Ekim Pazar günü 16.00 – 00.00 arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:22
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 29 Ekim düzenlemesi
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        İstanbul Valiliği, 29 Ekim'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçiş düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Planlama uyarınca;

        • 27 Ekim Cuma 02:00 – 07:00 saatleri arası (26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece)
        • 28 Ekim Cumartesi 02:00 – 07:00 saatleri arası (27 Ekim’i 28 Ekim’e bağlayan gece)
        • 29 Ekim Pazar 16:00 – 00:00 (Aynı gün gece yarısına kadar)
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