15 bin ton çilek çöpe gitti

DHA

Turizm kadar örtü altı sebze ve meyve üretiminde de söz sahibi olan Antalya'nın Gazipaşa ve Serik ilçelerinde çilek üretimi ön plana çıkıyor. 13 bin dönüm kapalı alanda yapılan üretimle 45 bin tonun üzerinde rekolteyle Türkiye'nin dört bir yanına Antalya'dan çilek gönderiliyor.

SERALARIN YÜZDE 30'UNU SEL VURDU

Çileğin en fazla yetiştirildiği Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi geçen hafta şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle büyük zarar gördü. Kent merkezinde metrekareye 200 kilograma yakın yağışın düştüğü günde çilek seralarını sel vurdu. Çilekler çamura bulanırken kökleri ise günlerce suyun içinde kaldı. Fazla su nedeniyle çileklerin kökleri çürüdü. Bazı kökler ise çiçeklenmeden çürüdü. Çilek seralarının yüzde 30'unun sel nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

YÜZDE 40’LIK BİR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Üretici, çürüyen çilekler ve fideleri seradan toplamak ve çöpe atmak için işçi maliyetini karşılamak zorunda kaldı. Seraların birçoğunda temizlik işlemi yapıldı. Çilek üreticileri selden önce talebin az olması nedeniyle çileğin seradan 12 ile 15 lira bandında çıkmasını beklediklerini, ancak selin planları tersine çevirdiğini söyledi.

15 yıldır çilek üretimi yapan Şaban Aksoy, kışın örtü altı üretimin yalnızca Antalya'da yapıldığını belirtti. Yaz mevsimine doğru İç Anadolu ve Ege bölgelerinin üretime başladığını aktaran Aksoy, Kadriye Mahallesi'nde yüzde 40'lık bir alanın selden zarar gördüğünü söyledi. Üreticinin zarar gören bu alanlarda ürün almasının imkansız olduğunu belirten Aksoy, “Direkt kök çürüklüğü oluyor. Sonrasında meyve de çürüyor. Fazla sudan fideler ölüyor. Bu durum pazar fiyatlarına yansıyacak" dedi. Aksoy, çileğin C vitamini deposu olduğunu belirterek, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bolca tüketilmesini tavsiye etti.

Bir başka çilek üreticisi Cemal Sarı ise 12 dönümlük alanda üretim yaptıklarını söyledi. Selin kendilerini de etkilediğini belirten Sarı, kendi seralarının yüzde 10'unun zarar gördüğünü ifade etti. İşçi maliyeti, gübre ve fide maliyeti gibi maliyetlere ek olarak sel zararının eklenmesi nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu da kaydeden Sarı, “Sadece bizde değil herkes aynı durumda" dedi.

"ZARAR GÖREN ÜRÜN ÇÖPE ATILDI"

Ömer Aslan da 15 dönüm arazide çilek üretiyor. Seralarının bir kısmında sel nedeniyle zarar olduğunu belirten Aslan, diğer çiftçilerin büyük hasar aldığını söyledi. Zarar gören ürünlerin çöpe atıldığını belirten Aslan, “İlk ürün bu dönemlerde piyasaya sürülecekti. Onu da sel vurdu. Bu durum illaki zam olarak yansıyacak. İkinci ürün mart ayında hasat yapılıp tezgaha çıkacak. Ancak o zaman fiyatta bir düşme olur" dedi.

Selden seraları zarar gören üreticiler hem toprağın kuruması hem de yeniden bakımının yapılarak yeni ürünün dikimi için en az 3 ay beklemek zorunda kalıyor. Üretici ancak çileğin ikinci dönemi olarak bilinen mart ayında yeni mahsul için seraya dikim yapabilecek.