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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da iki gündür kayıp olan 14 yaşındaki Dila yurt inşaatında ölü bulundu! - Gündem haberleri

        14 yaşındaki Dila yurt inşaatında ölü bulundu!

        Antalya'da, 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız çocuğu Dila Nur Şatır inşaatta ölü bulundu. Şatır'ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:34
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        14 yaşındaki Dila inşaatta ölü bulundu!
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        Antalya'da olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat halindeki özel kız yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır (14) inşaatta hareketsiz şekilde bulundu.

        İNŞAAT İŞÇİLERİ DURUMU BİLDİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre inşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KIZ ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şatır’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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        #Antalya
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