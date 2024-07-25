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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen Gürz-1 Operasyonlarında 72 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 1️3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-1" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.