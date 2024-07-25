Son dakika haberi 13 ilde DEAŞ operasyonu: 72 gözaltı
13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-1" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen Gürz-1 Operasyonlarında 72 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 1️3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-1" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.