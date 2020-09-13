Sisal Şans tarafından 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Büyük ikramiye rakamları 5 - 11 - 26 - 40 - 51 - 53 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA