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        Haberler Gündem Güvenlik 12 ilde terör örgütüne darbe vuruldu!

        Son dakika haberi 12 ilde terör örgütüne darbe vuruldu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin, kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-33" operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda Anti-Tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahı ele geçirildi" dedi.

        Giriş: 10.12.2023 - 08:25 Güncelleme: 10.12.2023 - 08:25
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        12 ilde terör örgütüne darbe vuruldu!
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        #Terör örgütü PKK
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