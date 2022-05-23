12 ilde FETÖ operasyonu! 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon başlattı.

Örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma, sınav soruları alan, sınav sorularını getiren, ön mülakat yaparak mülakat sorularını veren vs deliller bulunan, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma nakil olan, istifa eden 48 kişi, aktif olarak çalışan 5 kişi olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.