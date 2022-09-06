12 Dev Adam'dan kritik galibiyet

Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Manuel Beniamino Attard (İtalya)
Belçika: Lecomte 8, Gillet 3, Vanwijn 11, Bako 2, Obasohan 4, Mwema, Tumba, Tabu 6, De Zeeuw 5, Libert 7, Bratanovic 15, Bleijenbergh 2
Türkiye: Larkin 3, Cedi Osman 8, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 24, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer 8, Ercan Osmani 12, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 6-20
Devre: 30-37
3. Periyot: 47-59
Beş faulle çıkan: 39.11 Sertaç Şanlı (Türkiye)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendi.
A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, son 16 turuna yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Belçika ise grupta ikinci kez yenildi.
Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz ile skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi.
Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic'in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken, ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.
Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten A Milli Takım, 25. dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle 28. dakikada 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi.
Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönüş yapmasına izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı.
A Milli Basketbol Takımı, gruptaki son maçını yarın TSİ 14.30'da İspanya ile oynayacak. Belçika ise son maçını yarın TSİ 17.15'te Bulgaristan ile yapacak.
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