HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatları bölgelerine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.