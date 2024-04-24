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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Siber suçla mücadele: 63 gözaltı

        Siber suçla mücadele: 63 gözaltı

        5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik "SİBERGÖZ-33" operasyonlarında 16 şüpheli, 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı. 2 operasyonda toplam 63 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 08:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:40
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        Siber suçla mücadele: 63 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen Sibergöz-33 ve Sibergöz-34 Operasyonlarında 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde'de nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Sibergöz-33 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

        Operasyon kapsamında 16 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

        "Operasyonlar sonucunda şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 milyon 500 bin lira para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu 18 cep telefonu, 13 bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu."

        SİBERGÖZ-34 OPERASYONUNDA 47 GÖZALTI

        Yerlikaya, 11 ilde de nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyenlere yönelik Sibergöz-34 Operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda 47 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da düzenlenen Sibergöz-34 Operasyonlarında şüphelilerin, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan konteyner, elektrikli araba vb. ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan ürün bedeli adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu."

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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