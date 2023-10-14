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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye´nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:13
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        10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye´nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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