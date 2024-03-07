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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 10 ilde terör operasyonu! 47 gözaltı var

        Son dakika haberi 10 ilde terör operasyonu! 47 gözaltı var

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:39
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        10 ilde terör operasyonu! 47 gözaltı var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

        Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

        "EGM İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında şüphelilerin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu."

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