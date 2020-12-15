10 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu!

DHA

İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Keçi’ye ait tek ahşap katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 9 eve daha sıçradı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösterildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 12 saat süren müdahalesiyle, kontrol altına alınıp, söndürüldü.

10 EV KÜLE DÖNDÜ

Yangında içerisinde samanlıkların da yer aldığı 10 ev yanarak küle döndü. Yapılan belirlemelere göre ahşap tek katlı evde başlayan yangının; sobadaki ateşin tam söndürülmesiyle evin bacasından çıktığını tespit edildi. Yanan tüm evlerin boş olduğu, sahiplerinin ise kent ve ilçe merkezlerindeki evlerinde olduğu öğrenildi.

HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Öte yandan, alevlerin söndürüldüğü köyde hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıkarken, bölgeye gelen iş makineleri eşliğinde başlatılan çalışmayla da, yanan evlerin üzerinde közlere toprak serildi. Köyde ayrıca, AFAD ve jandarma ekiplerince de, hasar tespit çalışması başlatıldı.

‘ENKAZIN ÜZERLERİNİ TOPRAKLA ÖRTÜK’

Gölyayla köyü muhtarı Dursun Ali Kan, yangının gece yarısı söndürüldüğünü belirterek, “Yangının, bacadan çıktığını gördüler. Kendileri müdahale etmeye çalıştı ama rüzgâr hızla yangını büyüttü. Ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı yangın güçlükle kontrol altına alındı. Şimdi enkazın üzerlerini toprakla örtük, iyice sönmesini bekliyoruz dedi.

‘KORKUNÇ BİR GÜN GEÇİRDİK’

Köy sakini Memiş Çolak Dün korkunç bir gün geçirdik. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Hasar gören 10’uncu ev betonarme bina olmasaydı yangın çok daha büyük boyutlara ulaşırdı. Ekipler rüzgârla şiddetlenen yangın karşısında büyük mücadele verdi. Gece 12.00’lerde alevler söndürüldü diye konuştu.

‘BÜYÜK BİR AFET ATLATTIK’

Yangını ilk gören Şükrü Germe de, “Yanan ilk evin sahibini yarım saat önce arabası ile uğurladım. Sonra oradan geçerken bacadan duman çıktığını gördüm. Hemen etraftaki arkadaşlara bağırdım, hortumlarla su tutmaya çalıştık, yeterli olmadı. Bacadan çıkan alevler diğer evlere sıçradı. Biz büyük bir afet atlattık, güçlükle söndürüldü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ifadelerinde bulundu.