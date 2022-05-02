1. Lig'de gözler play-off ve düşme hattında

Süper Lig vizesi alan takımların dışında bir ekibin daha Süper Lig'e yükseleceği ligde İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi.
Son 3 hafta öncesinde 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor'un play-off için avantajlı durumda bulunuyor. Bu 2 takımı takip eden 47 puanlı Yılport Samsunspor ile 46'şar puana sahip Tuzlaspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.
Düşme hattı
Balıkesirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği ligde 3 takım daha lige veda edecek.
38'er puanlı NasaDoge Menemenspor ve Bursaspor ile 40 puana sahip Kocaelispor'un düşme hattında bulunduğu ligde 41'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Altınordu, 42'şer puana sahip Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.
Ligde 36. hafta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ekiplerin birbirleriyle yapacakları önemli müsabakalara sahne olacak. Bu müsabakalarda, Altaş Denizlispor, NasaDoge Menemenspor'u ve Kocaelispor da Altınordu'yu konuk edecek.
36. hafta programı
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan geçeceği ligde 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 36. haftanın maç programı şöyle:
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!