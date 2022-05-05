Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın

Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

İstanbulspor-Adanaspor: Adem Cinek

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol