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Son dakika haberi 1 komiser yardımcısı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya'da trafik kazası geçiren Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek şehit oldu.

Giriş: 02.12.2022 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
1 komiser yardımcısı şehit oldu
1 komiser yardımcısı şehit oldu
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Malatya'nın Darende ilçesinde Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

Malatya Valisi Mehmet Aktaş yaptığı açıklamada, "Malatya Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü Darende Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek, 01.12.2022 günü meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" denildi.

GÖREVE GİDERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya-Kayseri kara yolunda oluşturulan yol kontrol noktasındaki görevine giden Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ramazan Tülek yönetimindeki otomobile Ankara'dan Van'a giden Sedat E.'nin kullandığı Best Van firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu otomobilde sıkışarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba- oğul, sıkıştıkların otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Komiser yardımcısı Ramazan Tülek, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, oğlu Muhammet Ender'in ise hastanede tedavisi sürüyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit komiser yardımcısı Ramazan Tülek için bugün 2018 yılından bu yana görev yaptığı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, milletvekili Öznur Çalık, şehidin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Şehidin 15 yıllık eşi Birgül Tülek törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Ramazan Tülek'in diğer oğlu Ahmet Sencer Tülek (1) milletvekili Çalık'ın kucağında töreni izledi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Aynı zamanda şehit olduğu gün doğum günü olan Şehit Ramazan Tülek'in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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