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Kars’ta aralarında terör örgütünün bölge sorumlusunun da olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; Kars Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen’in olduğu tespit edildi.

Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten "Metin" kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra terör örgütünde sabotajcı olan "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de öldürüldü.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.