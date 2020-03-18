Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerindeki birliklere taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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