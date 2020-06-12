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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "FETÖ’nün siyasi ayağı" tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklama sonrası ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmiş, "26 Haziran 2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. 'Araştırsınlar' diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbuğ’a "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" yanıtı vermişti.

ADLİYE ÇIKIŞI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Başbuğ ifade sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, "5 Ağustos 2013’te FETÖ mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Eğer o gün, Türkiye’de idam cezası kalkmamış olsaydı, bugün aranızda, hayatta olmayabilirdim. Yargıtay’ın kararı ve yeniden yargılanma neticesinde iddia edilen 'Ergenekon Davası' tarihin çöplüğüne atıldı. 26 ay Silivri’de cezaevinde tutuldum, hürriyetim elimden gasp edildi." ifadelerini kullandı.

"Genelkurmay Başkanlığı görevim süresince, cezaevinde bulunduğum ve cezaevinden çıktığım günden bugüne kadar, TSK’ya karşı yürütülen komplolar ile mücadele ettim" diyen Başbuğ, şöyle devam etti:

"Bu mücadeleyi bir görev ve sorumluluk olarak kabul ediyorum. Bu mücadele 'Ergenekon’dan Çıkış' isimli kitabımda detaylı olarak anlatılmaktadır. Verilen bu mücadeleyi bazıları hayal bile edemez" dedi.

"Bugün haksız ve anlamsız bir hakaret iddiası ile 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldım" diyen Başbuğ, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu anı tarihe bir not olarak düşmek istiyorum. Elli yıl bilfiil TSK’da görev yapan ve Türk Ordusu’nun en üst makamına gelen, geçmişten bugüne kadar yaptıkları ve davranışları herkes tarafından net olan birisi olarak, TBMM’nin manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma veya davranışımız söz konusu olamaz.

26 Haziran 2009 günü TBMM’ye getirilen yasa değişikliklerinden birisi Anayasa’ya aykırıdır. Bu yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Ocak 2010’da iptal edilmiştir.

Burada üzerinde durulan noktalar; Anayasa’ya aykırı bu yasa değişikliğinin kimler tarafından hazırlandığının ve bu yasa değişikliklerinden kimlerin faydalandığının, neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi ve sorgulanmasıdır. Takdir, Yüce Türk Milletinindir."