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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada yasağın bu gece yarına kadar devam edeceği hatırlatılırken, "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır" denildi.

Açıklamada, 18 bin 770 kişinin yasağa uymadığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir."