Milli Savunma Bakanlığı, sınırda yasa dışı geçişlere karşı alınan önlemler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi" denildi.