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Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Silivri Sahili Kordon boyundaki deniz suyunun çekilmesiyle, kum adaları oluştu. Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

PROF. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deniz çekilmesiyle ilgili olarak, "Silivri kıyılarındaki deniz çekilmesinin büyük bir olasılıkla depremle ilgisi yok. Bazı zamanlarda atmosferik ve oşinografik olayların etkisiyle bu tür deniz çekilmeleri gerçekleşebiliyor. Merak etmeyin" dedi.