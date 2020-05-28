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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu