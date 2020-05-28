Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündemSon dakika haber! Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı - Haber

Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz Bölgesi'nin batısında sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

28.05.2020 - 07:14 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tavuk göğsünün üzerinde beyaz çizgiler varsa...
Tavuk göğsünün üzerinde beyaz çizgiler varsa...
Kilosu bin liradan satılıyor!
Kilosu bin liradan satılıyor!
5 yaşındaki kedide koronavirüs çıktı
5 yaşındaki kedide koronavirüs çıktı
İl il açıklandı! İşte koronavirüsten vefat edenlerin sayısı
İl il açıklandı! İşte koronavirüsten vefat edenlerin sayısı
Akbatı ve Akasya'da hava kalitesi cepten takip edilebilecek
Akbatı ve Akasya'da hava kalitesi cepten takip edilebilecek
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
Akraba anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de suçüstü kumar baskını!
Kırıkkale'de suçüstü kumar baskını!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X