Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kırklareli Valiliğinde görevli müdürler de test yaptırmak için hastaneye müracaat etti. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dün, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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