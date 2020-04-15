15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında market ve süpermarketlere denetleme yapıldı. Denetlemeler kapsamında bin 183 markete adli veya idari işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı, Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında; 81 il Valiliğine 24 Mart tarihinde genelge göndermiş, genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlenmişti.
Söz konusu genelgeye göre ülke genelinde il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, market içindeki müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olması ve alışveriş için markete girmek için bekleyen müşterilerin arasında ve alışveriş esnasında sosyal mesafe kuralına uyulması istenmişti.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında dün 81 ilde polis ve jandarma ekiplerince market, süpermarket denetimi yapıldı. Bu denetimlerde genelgede belirtilen market ve süpermarketlerin açılış kapanış saatine uymayan, market müşteri sayısı hizmet sunulan toplam alanın onda birinden fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymayanlara adli ve idari işlem yapıldı.
Bu kapsamda 81 ilde yapılan denetimlerde, 35 bin 868 market/ süpermarket polis ve jandarma ekiplerince denetlendi. Bu denetimlerde söz konusu kurallara uymayan 1.183 iş yeri işletmecisi/ müşteriye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.
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