Gri Liste'deki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim oldu.