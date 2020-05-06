FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Şüphelilerin doktor olduğu belirlenen fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede, "cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamaları yöneltildi.

Fezlekede FETÖ'cüler tarafından okula girişi engel olunan 33 öğrenci müşteki oldu.