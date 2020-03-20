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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse karşı İstanbul'da alınacak ek önlemleri açıkladı. İmamoğlu, haftasonu uygulanan 7/24 ulaşım seferlerinin geçici olarak durdurulacağını, toplu taşıma sefer sayılarının da azaltılacağını bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

25 BİN ARAÇ DEZENFEKTE EDİLECEK

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İBB olarak kentte üst seviyede bir dezenfekte sistemi yürütüyoruz. Dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bırakmayacağız. Taksi, taksidolmuş ve minibüsün de olduğu 25 bin aracı dezenfekte etmek için istasyon kurduk" dedi.

SEFERLER AZALTILIYOR

Sosyal mesafeye dikkat çeken İmamoğlu, "24 saat ulaşım hizmeti vardı. Bu sosyal hayatı güçlendirmek içindi. Bunu geçici olarak durduruyoruz. Şimdi korunmamız lazım. Cuma, cumartesi akşamları uyguladığımız ulaşım hizmetlerine ara vereceğiz" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, "İşe gidiş, dönüş saatleri dışında insan sağlığını etkilemeyecek boyutta toplu ulaşımda azaltmaya gideceğiz. Seyahat oranı yüzde 60'ların üzerinde azaldı. İnsanların sokağa çıkmaması bizim için değerli. Seferlerimizde bir miktar kısıtlama yapıyoruz. Yeni tarifeler duyurulacak. Mecburi seyahat etmek zorundaysanız, saatlere dikkat etmenizi istiyoruz" diye konuştu.

60 YAŞ ÜSTÜNE UYARI

60 yaş ve üstü vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Bunu sıfırlamamız lazım. Evinizde izole olunuz. İhtiyacınız olursa bizi arayın. Hastalığın bulaşmaması çok önemli. Bu anlamda dikkat ediniz. Dışarıya çıkmamanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İMKANLAR

"Sağlık çalışanlarımızı korumaya devam edeceğiz" diyen Ekrem İmamoğlu, "Hepsine minnet duygularımı iletmek istiyorum. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli adımlar atacağız. Neye ihtiyaç duyuyorlarsa yanlarında olacağız, destek olacağız. Ulaşımı bedava hale getirmiştik, yeni adımlar atacağız. İBB'nin 35 ambulansı koronavirüse karşı donatıldı. Ambulanslarımız halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

SEMT PAZARLARINDA ÖNLEM

Semt pazarlarında alınan tavsiye kararını hatırlatan İmamoğlu şunları söyledi:

"Semt pazarları için tavsiye kararımızı yineliyorum. Gıdaya yönelik semt pazarları kurulacak. Aralıklı tahtalar şekilde pazarlar kurulacak. İlgili kurumlarımız süreci takip edecekler. Esnafımız gerekli tedbirleri alacaklar. Pazarların giriş ve çıkışlarında dezenfektanlar bulunacak."