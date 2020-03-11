DEVA Partisi lideri Babacan'dan açıklamalar

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin lansman toplantısında konuşuyor.

9 Mart Pazartesi günü İçişleri Bakanlığına parti kuruluş dilekçesi verilmiş ve 90 kişilik kurucu üyeleri belli olmuştu. Dün akşam saatlerinde ise kurucu üyeler toplantısı düzenlenerek Ali Babacan Genel Başkan seçilmişti.

PARTİ LOGOSU

DEVA'nın parti logosu da lansman toplantısında ilk kez ortaya çıktı. Logo, mavi su damlası içerisinde filizlenen iki yaprak olduğu görüldü.

BABACAN'DAN AÇIKLAMALAR

Babacan bugün partisinin lansman toplantısında parti hedeflerini anlatıyor. Babacan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Vatandaşlarımız geleceklerinden kaygılı. Özgürlüklerin kısıtlanması toplumumuzun nefes almasını kısıtlıyor. Hukuk sürekli örseleniyor, demokrasimiz zayıf, halkımız sesini duyuramıyor. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu. Çalışanlar işini kaybetme korkusuyla yaşıyor. Yatırımcı, sanayici önünü göremiyor. Eğitim en önemli sorun alanı olarak önümüzde. Çocuklarımızın geleceği kaygımız. Sağlık sistemimiz hızla bozulma sinyali veriyor. Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın yükünü kaldıramıyor.

Bu ülkenin insanı son birkaç yıldı çok üzüldü. Her şeyi elinden alındı ama bu ülkenin insanı sabretti. Artık buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Yeterince üzüldük, yeterince yaralandık. Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi zamanı geldi, Türkiye için atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı başladı diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız biz DEVA'yız. Artık DEVA zamanı diyoruz. Demokrasi ve Atılım Partimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, sorunlara DEVA olmasını diliyorum.

Demokrasiyi ve katılımcılığı kendi partisinde işletmeyenlerin ülkemizin demokrasisine ve geleceğine hiçbir katkısı olamaz. Toplumumuzun her kesimini dinledik. Halkımızın görüş ve tavsiyeleri ile politikalarımızı zenginleştirdik. Demokrasi vakit alan ancak çok değerli bir kavram. Bir web sitesi açtık. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız görüşlerini bildirdi. Bu süreç Türk siyasi tarihinde bir ilk. Keşke ülkede şartlar normal olsaydı, bizleri aydınlatan arkadaşlar keşke burada olsaydı.

Kurucular Kurulumuz burada 90 yol arkadaşımız kendileriyle beraber olacağız. Toplumumuzun çok geniş kesimini temsil eden kurucular kurulumuz var. Türkiye'nin temsili burada gerçekleşti. Hep beraber arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Kurucularımız fikirleriyle, çalışmalarıyla, katkılarıyla birlikte oldular. DEVA Partisi hepimizin partisi.