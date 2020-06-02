Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün yapılacak. Normalde iki ayda bir yapılan toplantı koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilememişti.
ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahat programına ilişkin "Şu aşamada Ankara dışında yurt içi seyahati görünmüyor. Yurt dışı seyahatleri de bir müddet daha ertelendi. Şu anda planlanan bir yurt dışı seyahatimiz yok. Önümüzdeki en önemli uluslararası toplantı BM Genel Kurulu. Eylül ayının 3. haftasında New York'ta yapılacak. Bu yıl da bunun online yapılmasına dair fikirler var. Fiilen yapılsa bile kaç dünya lideri gider, biz gider miyiz, bunlar soru işareti. Tahminim bu yıl bunların hepsi video konferans yoluyla yapılacak gibi görünüyor" demişti.
MGK TOPLANIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2,5 ay sonra mesaisine Ankara'dan devam edecek. Erdoğan'ın üç günlük yoğun gündeminde bugün MGK toplantısı, yarın AK Parti MYK ve perşembe günü de Kabine toplantısı var. Toplantıların yüz yüze yapılacağı, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak düzenleneceği bildirildi. Toplantıda Suriye ve Libya'da yaşanan son gelişmelerin ve terör örgütleriyle mücadelenin ele alınması bekleniyor.
AK PARTİ MYK YARIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Video konferans yöntemiyle daha önce gerçekleşen MYK toplantısından sonra yüz yüze ilk toplantı olacak.
Toplantıda AK Parti'nin koronavirüs nedeniyle ertelenen toplantısında, kongre süreci, Meclis çalışmaları gibi konular ele alınacak.
PERŞEMBE KABİNE VAR
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 kez video konferans yöntemiyle toplanırken, bu hafta yüz yüze toplanacak. Toplantıda koronavirüs tedbirleri ile normalleşme adımları ele alınacak. Diğer yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için sağlanan sokağa çıkma imkanı da görüşülecek. Kamu bankalarının sağladığı kredi imkanları da Kabine toplantısının gündeminde.
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