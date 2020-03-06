06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya ile İdlib'de ateşkes konusunda anlaştıklarını hatırlatarak, "Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur." dedi.
Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından camideki cemaate seslendi.
Konuşmasının başında şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Erdoğan, cuma namazının da kabul olması temennisinde bulundu. Üç ayların başladığını hatırlatan Erdoğan, recep ayında yapılan ibadetlerin, edilen duaların kabul olmasını, ramazan ayına da aynı dua ve niyazla ulaşmayı temenni etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte bir taraftan Barış Pınarı Harekatı sürerken, bir taraftan İdlib'de, diğer taraftan Libya'da kahraman ordunun, askerlerin büyük mücadele verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Şehitler verdik. Dün en sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibarıyla ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bir neticeye vardık. Ayın 15'inden itibaren de bu işin inşallah detayları bu arada konuşulacak."
LEVENT CAMİSİ'NİN 2-3 YILA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Çamlıca Camisi'nin bu asrın en önemli mührü olduğunu vurgulayan Erdoğan, Levent'te Büyükdere Caddesi'nde, eskiden Merkez Bankası'na ait arazi üzerine yapılan caminin, 2-3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.
Levent'teki caminin açık-kapalı mekanlarında 20 bin kişinin ibadet edebileceğini anlatan Erdoğan, "Buradaki Vakıf Başkanımız Ergin (Külünk) Bey orada da yine yönetimin başında. Orayı da süratle bitirip milletimizin, tüm Müslümanların hizmetine sunmuş olacağız. Bu vesileyle Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Rabb'im birbirimize olan muhabbetimizi artırsın, daim eylesin diyorum. Bu vesileyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.
KORONAVİRÜS UYARISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan bir isteğinin olacağını belirterek, şunları söyledi:
"O da şu; dünyada bir koronavirüs salgını var. Tabii ki şüphesiz ki bizde muanaka, musafaha çok çok önemli sünnettir. Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara muanaka, musafaha bunları erteleyelim. Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Onun için de tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir. Kalbimizden geçendir. Onu yaptığımız sürece zaten musafahayı da yapmış oluruz, muanakayı da yapmış oluruz. Tüm şehitlerimizin ruhları için el-Fatiha."
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