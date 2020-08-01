Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatına seslendi. Erdoğan, teşkilatlara uyarılarda bulunurken, "Ne zaman partilerden partilerden birine dönüşür, kişisel hesapları ortaya çıkarsa davamızı kaybettik demektir. Ne zaman mazlum ve mağdurların yönünün başkalarına döndüğünü görürsek o zaman yolumuzu kaybettik demektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Bölgemizdeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında, ülkemizde huzur ve güven içinde bir Kurban Bayramı idrak ediyoruz. Ayasofya'nın fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Başlayan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu söylemek istiyorum. Bundan sonraki bayramlara millet olarak çok daha güzel bir iklimde, ümmet olarak sıkıntılarımızı çözmüş bir şekilde kavuşacağız.
Ne zaman partilerden partilerden birine dönüşür, kişisel hesapları ortaya çıkarsa davamızı kaybettik demektir. Ne zaman mazlum ve mağdurların yönünün başkalarına döndüğünü görürsek o zaman yolumuzu kaybettik demektir.
AK Parti teşkilatlarının her kademedeki temsilcileri sıfatında sizleri şu bayram gününde, bu halle görmek bana ayrı bir heyecan veriyor. Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, dar kadroculuk yapan, dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Milletimizin gönlünü kazanamamışsak yaptığımız işlerin ne önemi olabilir ki?
Zaferle değil, seferle mükellefiz. Biz seferimizi zaferle taçlandırma imkanı bulduk. Demokraside ve ekonomide zaferlerimiz üzerine yenilerini ekleyerek bugüne geldik. Milletimiz bizim sadece konuşan değil, söylediğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için yanımızda duruyor.
Son dönemde MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı'nın gerisinde de bu anlayış vardır. Ülkemizin ve halkımızın geleceği ile ilgili tartışmalara bakın; biz hep milletimizin yanında yer aldık.
Teşkilatlarımızın tüm kademeleriyle, milletvekillerimizle bu kutlu mücadelenin şehrinizdeki sancaktarlığını sizler yürüteceksiniz. Sancak ayakta kaldığı sürece mücadele sürüyor demektir. Hükümetteki gücümüzün kaynağının milletimizden aldığımız destek olduğu bilinciyle parti çalışmalarını ihmal etmiyoruz. İlçe kongrelerimize en kısa sürede yeniden başlamayı, ardından il kongrelerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz. En büyük güven ve destek kaynağımız siz teşkilat mensuplarısınız. Sizlere güveniyorum."
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