Batman Belediyesi'ne kayyum atandı

Batman Belediyesine bugün sabah saatlerinde kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı bugün sabah saatlerinde Batman Belediyesine kayyum ataması gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, sabahın erken saatlerinde belediye binasına gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Belediye Başkan Yardımcısı Şehriban Aydın gözaltına alındı.