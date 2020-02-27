27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor...
BÜYÜK İSTANBUL PLANINI HAZIRLIYORUZ
Elazığ ve Malatya depremi sonrası yapılanlar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Depremden 1 ay önce bir deprem daha oldu 4,9. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir deprem olduğunu söyleyince, milli arabanın tanıtım günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sivrice'ye gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür olaylarda, bir hassasiyet koyduğu açık. 6,8 olunca İstanbul'da İl Afet'te bir çalışma içerisindeydik. İstanbul'daki 5,8 depremden sonra kırmızı alarm verdik. Eylül ayından bu yana 300'ü aşkın toplantı yaptık. Büyük İstanbul depremi için Büyük İstanbul Planını hazırlıyoruz" dedi.
Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
460 MİLYON LİRA HARCAMA
"Arama-kurtarma konusunda Türkiye çok önemli bir yetkinlik içerisinde. Enkazlardan birkaçı tamamen kum, toprak olmuştu. Arama-kurtarma ekiplerimiz başarılı bir şekilde 45 vatandaşımızı sağ salim çıkardılar. Diğer taraftan başında beslenme Kızılay, barınma-çadır gibi konular AFAD tarafından düzenlendi. Önemli olan sistemin doğru şekilde yürütülmesidir. Bu depremde iki mesele beni etkiledi; birincisi gönüllülük. İkincisi ise sosyal rehabilitasyon. Elazığ ve Malatya'da 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon yapıldı. Şu ana kadar koordinasyon kapsamında yardım kampanyası yapıldı. Toplam 60 milyondan fazla yardım toplandı. Toplam 105 milyon AFAD'a yardım yapıldı. Kızılay da 48 milyon lira yardım toplandı. Şu ana kadar 460 milyon lira ayni ve nakdi harcama yapıldı."
DEPREM VERGİLERİ
Bakan Soylu deprem vergilerinin harcanması konusunda açıklama yaparak, "Türkiye'de binlere okul, hastaneler yenilendi. Yollarımız, köprülerimiz, devlet dairelerimiz böyle... Deprem konusunda Türkiye geçmiş tecrübe ve acılarını bir daha yaşamamak için tüm gayretini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.
İMRALI'DA YANGIN
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı adasında çıkan yangın hakkında Bakan Soylu, "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde bir yangın çıktı. Cezaeviyle bir risk söz konusu değil. Gerekli çalışmalar yapılıyor, büyük bir yangın değil. Hem helikopter, hem arazözler çalışıyor. Müdahaleler yapılıyor" dedi.
KÜLTÜREL TERÖRİZMLE MÜCADELE
Terörle mücadele konusunda kritik açıklamalar yapan Bakan Soylu, "Türkiye terörle bir sınav vermektedir. PKK ile, DEAŞ ile, aşırı sol terör örgütleri, terör koridoruyla mücadele ediyoruz. Terörü kaynağında kurutmaya geçti Türkiye. Biz sadece teröristle mücadele etmiyoruz, kültürel terörizmle mücadele ediyoruz. Biz bir milletiz, yaşanmışlıklarımız var, zaferlerimiz, bayramlarımız var. Kültürel terörizm bunu yok etmeye çalışan bir anlayış ortaya koymaktadır. Bu dinsizleştirmek. Kendilerine bir partner bulmuşlar; batı. İdeolojilerini bunun arkasına gizleyecekler; kadın hakları, insan hakları ve çevre. Bunların hepsi giydirilmiş. Yapmak istedikleri, bir anlayışı dayatmaya çalışmaktır. Teröristi bitirirken, kültürel terörizmi de ortadan kaldırmalıyız. PKK bir kadın örgütüdür. Terör operasyonlarında bulunma oranı yüzde 56'dır" dedi.
2 ANNE DAHA EVLATLARINA KAVUŞTU
Diyarbakır Anneleri'nden 2'sinin daha evladıyla bir araya geldiğini açıklayan Bakan Soylu, "Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gittik. Çocuklar 13-14 yaşında. BM, tarihin en karanlık imzasını attı. Teröristle çocuk terörist, çocuk savaşçı bulundurmayacağız diye imza attı. 105 anne oldu. 11 aile çocuklarına kavuştu. Terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ama terörizmle mücadelemizi annelerimiz bitirecek. 2018'de 273 kişiyi ikna ettik, örgüt ise 130 kişiyi dağa götürdü. Bu rakamlara kendi isteğiyle gelenler de dahil değil" diye konuştu.
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