Antalya sahilleri için korkutan uyarı! "Ağır metal kirliliği var"

Antalya'da su altı canlıları ve su altı kirliliği konularında araştırmalarını sürdüren AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kent merkezindeki falezler bölgesi ve Konyaaltı sahilinde metal kirliliğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bildiğiniz üzere falezlerde çok miktarda merdivenler, balkon demirleri, iskeleler, birçok metal yapılar var. Bunlardan zamanla çürüyenler, fırtına ile yıkılanların hepsi denizin içerisinde. Vatandaşımızın attığı da var. Konyaaltı'nda, dalga ile fırtınalarla denizin içeriye çektikleri var. Bu nedenle Antalya metal kirliliği açısından iyi durumda değil. Denizde çok miktarda metal var" dedi.
"AĞIR METAL KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR"
Denizin içerisinde bu metallerin çürüyüp, ağır metal salınımına neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Artık zamanı geldi, bu metal kirliliğinin toplanması ve alınması gerekiyor. Alındığı zaman çok miktarda metal var hem ekonomiye hem de ekosisteme faydası olacaktır. Denizin içerisinde kaldığı ve çürüdüğü zaman hiç kimseye faydası yok. Tam tersi ağır metal kirliliği oluşturuyor. Ancak alındığı zaman bu zor günlerde biliyorsunuz birçok insanımız ekonomik sıkıntı içerisinde, buradan da birçok insanımıza gelir de elde edebilir. Yani yasalar muhtemelen buna müsaade etmiyor ama yasalar müsaade etmiyor diye de göz göre göre bu durumu kendi başına bırakmamız lazım. Müdahale edilmesi gerekiyor. Bu metaller çıkarılabilecek mesafedeler, büyük kısmı kıyıda. Basit bir dalışla alınabilir. Kamyonlar dolusu, TIR'lar dolusu metal var aşağıda. Bunların büyük bir kısmını görüntüledim. Bir an önce bu çalışmaya başlanması gerekiyor" diye konuştu.
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