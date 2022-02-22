Haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu!

Olayda Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri eve giremeyince Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, kapıyı kırarak içeri girerken, yaşlı karı kocanın cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.